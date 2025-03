L’AI infiamma la Borsa | rischio bolla come le dot-com? Gli esperti si dividono

Leggi su Open.online

E se dietro i rialzi record dei titoli legati all’intelligenza artificiale si nascondesse unaspeculativa? Il 2025, secondo alcuni, rischia di passare alla storial’anno in cui le aspettative per i software di AI saranno ridimensionate. A preoccupare diversi analisti finanziari sono i record di capitalizzazione che le aziende del settore continuano a infrangere mese dopo mese. Secondo alcuni, le valutazioni indei vari colossi chepongono la filiera AI – Microsoft, Meta, Apple, Nvidia e non solo – sono eccessive e laprima o poi scoppierà. Secondo altri, c’è della sostanza dietro la montagna di investimenti messi a terra da queste aziende e non c’è ilche si ripeta quanto accaduto a inizio anni Duemila con le dot-. Su una cosa, però, tutti sembrano essere d’accordo: l’intelligenza artificiale non è una semplice moda del momento, ma una tecnologia destinata a trasformare l’economia e la società.