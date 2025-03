Lanazione.it - Ladri tentano il colpo. Messi in fuga dai vicini

di casa mettono in. L’auto con cui scappano ha la targa di un’utilitaria che risulta rubata. L’ennesimo tentativo di furto in abitazione si è verificato nella frazione di Camporoppolo, nella zona tra San Giacomo e Campello, tra le più “battute“ dai topi d’appartamento. Erano circa le 12 quando ignoti hanno tentato di entrare in una villetta. Idi casa hanno avvertito dei rumori sospetti e hanno tentato di fermare i malviventi che però, dopo aver scavalcato il cancello, sono corsi via lungo la strada dove ad attenderli c’era una auto di grossa cilindrata. Inutile la rincorsa perché la macchina si è dileguata lasciando la strada addirittura a retromarcia. Dalla finestra però c’è stato chi con il telefono cellulare ha ripreso tutto ed è anche riuscito a segnare il numero di targa della vettura.