Latinatoday.it - Ladra in profumeria: ruba 7mila euro di prodotti, ma viene sorpresa

Leggi su Latinatoday.it

Fermata dagli addetti alla sicurezza di un esercizio commerciale, è stata trovata in possesso di merceta per ben 7.500. E' accaduto ad Aprilia, dove i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale hanno arrestato in flagranza una ragazza di 21 anni, residente a Roma e.