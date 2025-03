Oasport.it - Lacrosse, in palio gli ultimi pass europei per i World Games. Italia assente in Algarve

In(Portogallo) si disputeranno le qualificazioni europee diper i, la competizione multisportiva in programma quest’estate a Chengdu (Cina). La manifestazione in terra lusitana, in programma dal 4 al 9 marzo e riservata esclusivamente alle donne, designerà quali saranno le due formazioni del Vecchio Continente che si aggiungeranno ad Australia, Canada, Cina, Gran Bretagna, Giappone e USA.Si giocherà nel Sixes, il format che vedremo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, quando questo sport farà il proprio debutto nel programma a cinque cerchi. A contendersi i duea disposizione saranno le seguenti squadre: Germania, Spagna, Polonia, Francia, Israele, Svizzera, Cechia, Norvegia, Irlanda, Austria, Paesi Bassi, Croazia. L’non sarà dunque della partita dopo aver concluso glidellaata stagione in ottava posizione.