Lortica.it - L’ACF Arezzo lotta ma cade a Bergamo: l’Orobica vince 2-1

Dopo due settimane di pausa,torna in campo per la ventesima giornata di campionato, affrontando in trasfertaCalcio. Le amarantono fino all’ultimo, ma due reti delle padrone di casa condannano la squadra di Ilaria Leoni alla sconfitta per 2-1.Primo tempoDopo un avvio aggressivo delcon tentativi di Mariani e Cattuzzo, l’risponde con un tiro di Carcassi neutralizzato da Fabiano. Le amaranto costruiscono diverse occasioni, con Taddei e Lorieri che provano a impensierire la difesa bergamasca. Al 42’, Zito sfiora il vantaggio con un tiro che sfila a lato di poco. Quando il primo tempo sembra destinato a concludersi sullo 0-0, le padrone di casa colpiscono: al 45’+2, Zanetti serve Paini che, sola davanti a Bartalini, insacca il gol dell’1-0.