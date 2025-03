Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery si gode un derby di festa

Oggi è un giorno di grandeper il volley marchigiano, all’Eurosuole di Civitanova va in scena ildelle Marche della Superlega. Alle 18 la sfida tra Lube Civitanova eGrottazzolina chiuderà una stagione regolare assolutamente super entrambe. La Lube ha conquistato uno splendido terzo posto finale, dopo aver raggiunto la finale di Challange Cup e messo in bacheca un’altra Coppa Italia. Per lala salvezza anticipata vale invece un mezzo scudetto e a Grotta lo sanno benissimo. Sarà un’invasione dal fermano quella di oggi perché oltre ai 300 biglietti spazzolati via in prevendita in tantissimi hanno provveduto ad acquistare il tagliando online attraverso vivaticket. In palio non ci saranno punti che pesano per la classifica ma di certo il prestigio di unda voler portare a casa e magari interrompere quel percorso netto casalingo (solo vittorie con massimo scarto) che la Lube ha messo a segno in questa stagione finora all’Eurosuole.