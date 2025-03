Sport.quotidiano.net - La Virtus vince il derby d’Italia, cuore e grinta: contro Milano 86-80

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 2 marzo 2025 – Ilè della. La formazione di Dusko Ivanovic batte l’Armani86-80 e conquista una vittoria che le permette di staccare l’Armani di quattro punti e di tornare a puntare al vertice. In campo si è vista unavolitiva che hanno messo, determinazione,, davanti al sold out della Segafredo Arena. Assente il lungodegente Clyburn, indisponibile Polonara, per la regola del 6+6 Ivanovic lascia in tribuna Grazulis. Ivanovic stupisce ancora un po’ tutti e in ovvio si affida a Pajola, Cordinier, Belinelli, Akele e Diouf. Dall’altra parte l’ex Messina invece schiera Mannion, Causer, Tonut, Mirotic e Leday. Striscione dei Forever Boysper Alessandro Pajola. L’avvio è subito difficile per le V Nere sotto 1-8, con Mirotic, già in doppia cifra al 10’, immancabile.