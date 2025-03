Ilrestodelcarlino.it - La Tm e i negozi in America: "Il lusso ha meno paura"

Le aziende si trovano di fronte alla decisione del presidente Donald Trump di aumentare considerevolmente i dazi ti rischia di generare un impatto considerevole sulle dinamiche commerciali. Nel Piceno non mancano gli imprenditori che hanno deciso di puntare decisamente sul mercatono come ad esempio la TM Italia. Dal suo headquarter di Ascoli Gianluca Tondi a capo della TM Italia e presidente della sezione legno di Confindustria Ascoli ci spiega la situazione che per ora non sembra preoccuparli. Tondi, che aria tira negli Usa? "Tra qualche giorno apriremo il nostro show room a Manhattan. Da alcuni anni noi siamo presente incon la TM Italia – Usa che è la nostra aziendale commerciale. Per noi è un mercato strategico e ci puntiamo molto. La nostra azienda esporta il 70% della produzione e di questo circa il 40% da Ascoli arriva direttamente negli Usa.