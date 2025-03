Bergamonews.it - La striscia di vittoria della Tav Treviglio si ferma a Crema: ko all’overtime, ma resta prima

La Tavinterrompe ladi nove vittorie di fila con, che conquista i due punti dopo un supplementare: 104-97 il finale. La gara dei biancoverdi è spesso di rincorsa, portatada un canestro di Sergio; poi è la maggior fame di puntiLogiman a fare la differenza.La partenza di Villa è con Vecchiola, Abega, Reati, Zanetti e Marciuš. Per, Sacco sceglie Murri, Valesin, Bocconcelli, Zupan e Pirani. Le triple di(10-6 al 4?) scuotono la TAV, che con Vecchiola dall’arco riprende il punteggio: 14-15. Sono otto punti consecutivi di Alibegovi? a cambiare l’inerzia (17-23 al 9?), ma sulla sirena Pianegonda fissa il 22-25.L’avvio di seconda frazione è in carico a Restelli (5 punti di fila) per il 22-30.si fa sentire a rimbalzo e mantenendo buone percentuali al tiro, ribalta a sua volta: 35-34 (15?).