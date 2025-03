Lanazione.it - La storia di un flop, robottini prepensionati prima di lavorare per le ciclabili

Prato, 2 marzo 2025 – Da Ufo Robot a Uffa i Robot è un attimo. Ladi un, quella dei due Robocam acquistati sette anni fa dalla giunta Biffoni, è tornata attuale in consiglio comunale giovedì con l’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Cocci: che fine hanno fatto i duepresentati in pompa magna nel marzo 2019 e che dovevano sorvegliare lee il parco fluviale di via Firenze?ancora di iniziare il lavoro. Non ènuova: negli anni più volte l’opposizione è tornata a battere il dolente tasto. Ma di fatto sono passati anni dall’acquisto e i due ’umanoidi’ sono ancora inattivi. Parcheggiatiin uno sgabuzzino all’Anfiteatro di Santa Lucia, tra le granate come un aspirapolvere qualsiasi, per poi essere trasferiti al Pin.