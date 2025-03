Quotidiano.net - La statuetta degli Oscar: cosa c’è da sapere sul premio più ambito del cinema

Roma, 2 marzo 2025 – La 97esima edizioneAcademy Awards è ormai alle porte. I migliori dell’anno tra attori, registi, produttori e maestranze tecniche saranno premiati nelle 23 categorie di nominati nella notte tra il 2 e il 3 marzo sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. Lustrini, abiti da sogno, red carpet e discorsi commossi promettono di essere i grandi protagonisti della serata, ma nulla sarebbe possibile se non ci fossero loro: i premi, le ambite statuette. Perché hanno questa forma? Chi le ha ideate? E daarriva il nome? Ecco tutto quello che c’è da. Quando sono nati gliQuello che oggi è considerato ilpiùdela livello globale, fu consegnato per la prima volta il 16 maggio del 1929. Le statuette andarono a Emil Jannings come miglior attore protagonista per il film ‘Crepuscolo di gloria’ e a Janet Gaynor, come migliore attrice per il suo ruolo in ‘Settimo Cielo’.