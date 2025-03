La sfida più sconsiderata che abbia mai visto

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-01 17:30:00 Giorni caldissimi in redazione!Il presidente del Crystal Palace, Steve Parish, ha definito l’incidente con conseguente attaccante Jean-Philippe Mateta che viene portato in ospedale “lapiùchemai”.A Mateta è stato somministrato ossigeno e ha dovuto essere disteso durante la vittoria del quinto round della Coppa d’Inghilterra in FA di Palace su Millwall dopo aver subito un infortunio alla testa quando è stato catturato dallo stivale del portiere Liam Roberts dopo otto minuti.Roberts è stato espulso a seguito di una recensione di un assistente video arbitro (VAR) durante la partita a Selhurst Park dopo aver precipitato dalla sua linea per liberare una palla lunga ma invece ha calciato il lato della testa di Mateta.Tredici minuti sono stati aggiunti alla fine del primo tempo con Palace 2-0 dopo un goal proprio di Japhet Tanganga e uno sciopero di Daniel Munoz.