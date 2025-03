Corrieretoscano.it - La Savino Del Bene perde all’ultimo tuffo il secondo posto in regular season

DelScandicci – Igor Gorgonzola Novara: 1-3 (20-25,25-16,22-25,15-25)DELSCANDICCI: Ribechi (L2), Herbots, Castillo (L1), Ruddins, Kotikova n.e., Mancini, Ognjenovic 1, Bajema 9, Graziani, Nwakalor 12, Carol 9, Antropova 13, Mingardi 16, Ung n.e.. All.: Gaspari M. IGOR GORGONZOLA NOVARA: Villani n.e., Bosio, Bartolucci, De Nardi, Fersino (L1), Alsmeier 18, Ishikawa 16, Mims, Bonifacio 5, Aleksic 13, Mazzaro n.e., Tolok 20, Akimova n.e., Squarcini (L2) n.e. All: Bernardi L.ARBITRI: Brancati – VagniFIRENZE – Ultima dicon sconfitta eperso per ladelScandicci. A passare a Palazzo Wanny è Novara. Fatica molto in questa serata la squadra di coach Marco Gaspari, che sin dai primi scambi ha subito l’assetto di gioco delle novaresi, caratterizzato da una distribuzione rapida e ottime uscite in attacco da tutte le zone del campo.