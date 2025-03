Ilrestodelcarlino.it - La Samb ritrova finalmente capitan Eusepi. Contro l’Isernia bisogna tornare a vincere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo tre pareggi e la sconfitta di Avezzano, lanon può permettersi ulteriori passi falsi., penultima in classifica, i rossoblù hanno solo un unico obiettivo e cioè la vittoria. Teramo e Chieti sono ad otto lunghezze, un margine ancora rassicurante, ma battere i molisani significherebbe dare un segnale forte alle inseguitrici e soprattutto uscire definitivamente dalla minicrisi in cuie compagni sembrano essere caduti nel mese di febbraio. Dopo il successo di L’Aquila è come se si fosse spenta la luce. Tre pareggi ed una sconfitta con la vittoria che manca al Riviera dalla gara interna con il Notaresco (3-2 il punteggio) dello scorso 19 gennaio, circa un mese e mezzo. Ecco quindi che i rossoblù devono invertire la rotta. Manon verrà al Riviera per vestire i panni dell’agnello da sacrificare, anzi farà di tutto per provare a portare a casa un risultato positivo.