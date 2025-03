Ilgiorno.it - La sala polivalente si chiamerà “Attanasio”

Si è svolta ieri pomeriggio la cerimonia di intitolazione dellaa Luca, ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, tragicamente scomparso il 22 febbraio 2021 in seguito a un agguato. Lucaha dedicato la sua vita al servizio diplomatico italiano. Ha incarnato i più alti valori di solidarietà, impegno e senso dello Stato. Per questi motivi il consiglio comunale ha deciso di conferirgli questo tributo, affinché il suo ricordo e i suoi ideali possano continuare a ispirare la comunità. Intenso il momento dell’intitolazione e importanti le testimonianze sulla figura di Luca, assassinato 4 anni fa in Congo. Il padre Salvatore ha sollevato la richiesta di verità allo Stato italiano sui mandanti e sul movente, ritenuti ancora un mistero.