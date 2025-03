Quifinanza.it - La rottamazione quinquies “è una priorità”, Governo al lavoro per le cartelle in 120 rate

Sulla tanto attesaarriva una nota della Lega che sa di imminente fumata bianca: viene definita come “unaassoluta”. In settimana sono in programma le audizioni per ladelleesattoriali.e maggioranza, si legge ancora in una nota del partito, andranno avanti compatti.Le premesse per “aiutare 20 milioni di italiani in buonafede e in difficoltà” sembrano concrete, così come i dettagli sulla misura, già anticipati dal deputato leghista Alberto Gusmeroli.Come funzionerà laLaè una proposta di definizione agevolata delleesattoriali, che punta a offrire ai cittadini unaizzazione estesa fino a 10 anni.L’idea alla base della misura è quella di permettere una diluizione più sostenibile dei debiti fiscali, superando le rigidità delle precedenti sanatorie e della stessaquater.