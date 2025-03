Calciomercato.it - La Roma ribalta il Como: Ranieri vince ancora e vede l’Europa

Vittoria importante per la, che va sotto con i lariani ma rimonta nella ripresa: quattro successi di fila per i giallorossi che salgonoin classificaSi allunga la serie positiva della, che in campionato non perde ormai dalla gara di andata contro il, a dicembre. Al ritorno, proprio contro i lariani di Fabregas, va in scena un tempo di sofferenza, quindi la reazione e la rimonta nella ripresa: siamo al poker di vittorie consecutive, i giallorossi entrano di prepotenza in zona Europa e adesso ci credono.Lail– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)All’Olimpico si fronteggiano due tra le squadre più in forma del momento. Laparte fortissimo, con una occasione per Pellegrini dopo pochi secondi, ma il capitano non trova la coordinazione davanti a Butez.