Sololaroma.it - La Roma Primavera attende la Cremonese: Falsini cerca l’allungo in classifica

Leggi su Sololaroma.it

Sarà un ventottesimo turno di campionato molto importante quello che laaffronterà domani, lunedì 3 marzo, affrontando laallo Stadio delle Tre Fontane con fischio d’inizio alle ore 15. I giallorossi sono reduci dalla vittoria per 2-1 sulla Juventus e in generale hanno ottenuto tre successi in altrettante gare dopo la sconfitta con la Fiorentina. Reazione dunque da grande squadra quella mostrata dalla formazione di, che ha saputo assorbire quella delusione senza avere ripercussioni nelle successiva giornate.Oltre a quella con i bianconeri, in precedenza sono arrivate anche le affermazioni contro Sampdoria e Verona, che hanno lanciato i giallorossi nuovamente in testa alla. A dimostrazione dell’ottimo lavoro che sta svolgendoe della qualità della rosa della, nei giorni scorsi sono arrivati anche tre rinnovi di contratto.