Unlimitednews.it - La Roma piega il Como 2-1 con Saelemaekers e Dovbyk

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Da. Lasupera l’ostacolo lombardo, l’ultimo team col quale ha perso in campionato, e arriva a undici risultati utili consecutivi, di cui otto vittorie. All’Olimpico, i giallorossi vincono per 2-1 in rimonta, grazie a un Dybala in forma smagliante e ai cambi decisivi di Claudio Ranieri, nella serata in cui riceve il premio come miglior allenatore di febbraio. Dopo il vantaggio degli ospiti arrivato al termine della prima frazione, con Da Cunha, nella ripresa sono giunte le reti die di. In più ilè rimasto in dieci uomini al 63? per via dell’espulsione di Kempf.Il tecnico dei giallorossi rilancia dal 1? Celik e Pellegrini, mentre a destra c’è la novità Soulè. Fabregas, assente per squalifica e sostituto in panchina da Guindos, conferma lo stesso undici che ha battuto il Napoli.