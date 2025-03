Agi.it - La Roma fatica ma rimonta e vede l'Europa

AGI - Lapiega il Como 2-1 inall'Olimpico, centrando la quarta vittoria di fila che la porta a -4 dal sesto posto che potrebbe valere l'. I lariani, dopo il successo dell'andata, mettono paura ai giallorossi con la rete al 44mo di Da Cunha. Nella ripresa Saelemaekers, appena entrato, firma il pareggio al 61mo, poi Rensch serve l'assist per il 2-1 di Dovbyk al 75mo. Sulla gara ha pesato l'espulsione di Kempf al 63mo per doppia ammonizione. Nel finale palo finale degli ospiti con Vojvoda, con conseguente paratona di Svilar su Cutrone a salvare la vittoria giallorossa. Da Como a Como: laha superato l'ultima squadra con cui aveva perso in campionato, e arriva a undici risultati utili consecutivi, di cui otto vittorie. Un successo arrivato grazie a un Dybala in forma smagliante e ai cambi decisivi di Claudio Ranieri, nella serata in cui riceve il premio come miglior allenatore di febbraio.