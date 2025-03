Iltempo.it - La rivelazione dall'Iran: “Volevo trattare con gli Usa. Khomeini me l'ha impedito”

Il presidenteiano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che, sul nucleare, stava valutando la possibilità di negoziare con gli Stati Uniti, ma ha cambiato idea dopo che la guida suprema del Paese, Ali, si è opposta ai colloqui con Washington. «Pensavo che sarebbe stato meglio parlare, ma la Guida Suprema ha detto che non parleremo con gli Stati Uniti. Così sono uscito allo scoperto e ho annunciato che non siamo in trattative con gli Stati Uniti, punto e basta», ha detto Pezeshkian nel suo discorso davanti al Parlamento durante una sessione del processo di impeachment del ministro dell'Economia del Paese Abdolnaser Hemmati. Il presidenteiano ha inoltre affermato che la politica del governo deve essere allineata alla posizione della Guida Suprema. La massima autorità politica e religiosa dell'ha respinto all'inizio di febbraio la possibilità di negoziare con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul programma nucleareiano, sottolineando che parlare con Washington «non è saggio, non è intelligente e non è onorevole».