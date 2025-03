Sport.quotidiano.net - La prova di forza in casa. Settempeda da applausi

3 Palmense 0: Pettinari, D’Angelo (41’ st Eugeni), Palazzetti, Pagliari, Mulinari, Dolciotti, Quadrini, Rango (9’ st Farroni), Pariani (37’ st Cappelletti), Perez, Sfrappini (43’ st Staffolani A.). All. Ciattaglia. PALMENSE: Osso, Goxhaj (17’ st Compieta), Gregonelli (35’ st’ Pierangeli), Petruzzelli (13’ st Nazziconi M.), Capodacqua, Finucci, Fuglini (30’ st Del Rosso), Haxhiu, Pelliccetti, Nazziconi, Moretti (17’ st Frascerra). All. Cardelli. Arbitro: Alfonsi di San Benedetto. Reti: 6’ Perez, 12’ st Farroni, 34’ st Pariani. Latorna alla vittoria dopo cinque turni di astinenza e lo fa insuperando con un’ottimala Palmense, secondadel torneo. Belladei biancorossi sotto ogni punto di vista. Dopo 6’ Pariani sulla sinistra conquista un pallone, lo mette in area dove Perez colpisce al volo gonfiando la rete.