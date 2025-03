La proposta Usa per estendere la tregua a Gaza fino al 20 aprile | Metà degli ostaggi liberi subito gli altri alla fine Israele approva Hamas nicchia

Leggi su Open.online

La fase 1 dell’accordo di cessate il fuoco traè scaduta, e sul prosieguo dell’intesa regna la più grande incertezza, con i negoziati indiretti al Cairo in stallo. Sulla Striscia aleggia lo spettro della ripresa della guerra, se le due parti non dovessero riuscire a trovare un accordo su tempi e modi della prosecuzione della. Dopo le «sparate» di Donald Trump delle scorse settimane – «tutti glio si scateni l’inferno» – sembra però che l’Amministrazione Usa stia mettendo sul tavolo ora una nuovaper provare a uscire dal vicolo cieco. L’inviato di Trump per il Medio Oriente Steve Witkoff avrebbe proposto un nuovo piano, che questa sera il governo israeliano hato: prevederebbe un’estensione del cessate il fuoco aper tutta la durata del Ramadan e poi della Pasqua ebraica.