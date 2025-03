Sport.quotidiano.net - La Pistoiese torna alla vittoria: al "Melani" è 3-1 al Sasso Marconi

Pistoia, 2 marzo 2025 – Laal successo superando 3-1 ilallo stadio Marcello, nella nona giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D. Con questi 3 punti, la squadra allenata da Alberto Villa conserva il quarto posto in classifica a quota 49, avvicinando la terza posizione del Tau, a 53. Distanti, troppo, le prime due della graduatoria: il Forlì capolista ha infatti 63 punti, il Ravenna è secondo a 61: la promozione, ormai, è una chimera. Domenica prossima 9 marzo la formazione arancione ospiterà l’Imolese, rivale di rango. Partita dominata in lungo e largo dai padroni di casa, che passano in vantaggio dopo appena 7’ di gioco: Simeri appoggia al limite a Stickler, che con un sinistro forte e preciso insacca sul primo palo. Al 18’ i bolognesi si salvano, spazzando il pallone nei pressi della linea di porta.