Ilrestodelcarlino.it - La pioggia non ferma il Carnevale: festa in centro

L’incertezza meteo fino all’ultimo e qualche goccia dinon hanno certo rovinato laper centinaia di famiglie che, ieri pomeriggio, hanno invaso ilper la ‘Città di2025’. Bambini e genitori hanno preso d’assalto il cuore di Falconara per l’evento organizzato dal Comune. Alle 16, in piazza Mazzini, sono saliti sul palco i Dinsieme, la coppia di youtuber che ogni giorno cerca di portare un sorriso ai propri fan, divertendosi con loro e trasportandoli in avventure sempre più bizzarre e travolgenti. Ed è stato tra i momenti clou dell’iniziativa, che in realtà era cominciata alle 14.30 in piazza Catalani, dove la marching band Mistrafunky ha guidato il corteo mascherato lungo via Bixio, fino a piazza Garibaldi e ritorno in piazza Mazzini. Nel principale slargo cittadino, tra canti, balli e giochi, anche le scuole, in particolare le classi I, IV e V A della scuola Marconi con i bambini che hanno scelto maschere sul tema ‘Marconi tra arte e colori’, la I B e la IV A della Mercantini e le classi prime C, D, E e F e le seconde C, D e F dalla Ferraris con maschere dal tema ‘Tutti insieme per fare scacco matto’.