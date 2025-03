Sport.quotidiano.net - La Pianese affronta il Rimini per stupire ancora. Formisano: "Sognare aiuta a superare i limiti"

Torna al Comunale lache oggi alle 15ilforte dei 18 punti nelle ultime nove uscite e 20 in tutto il girone di ritorno. "Penso chesia ciò che ti spinge a dare di più e atutti i tuoi, ed è un po’ quello che noi abbiamo fatto in questi mesi: abbiamo sognato insieme alla nostra gente, insieme alle persone che fanno parte di questa società". Così il tecnico dellaAlessandro(nella foto) nella presentazione della sfida odierna. "I play off non devono rappresentare una paura in questo momento – prosegue –. Potrei anche dire, per essere scaramantico, che non se ne parla. La verità è che, se alla fine del nostro percorso saremo stati così bravi da guadagnarci questo obiettivo, allora potremo festeggiare. Ilè una squadra forte, equilibrata, ben allenata, ben organizzata e con una rosa veramente importante, con cambi di assoluta qualità.