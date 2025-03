Quifinanza.it - La Perla, cassa integrazione a rischio per le lavoratrici di due settori chiave

Dopo mesi di incertezze, LaManufacturing sembra essere sulla via di un possibile salvataggio grazie all’ingresso di un nuovo investitore interessato al celebre marchio di lingerie bolognese. Tuttavia, il futuro rimane incerto per 50delle società in liquidazione LaManagement e LaItalia, che rischiano di perdere gli ammortizzatori sociali proprio mentre una nuova proprietà potrebbe subentrare nella gestione dell’azienda.Dipendenti senza, ira dei sindacatiLo ha confermato la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello, rispondendo all’interrogazione al ministero del Lavoro presentata dal deputato del Partito Democratico Andrea De Maria. “Per le aziende in cessazione di attività, quindi LaManagement e LaItalia, al termine dei periodi disalariale non vi sono ulteriori misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro da poter riconoscere”, è la risposta della sottosegretaria.