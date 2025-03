Sport.quotidiano.net - La "papera" di Silvestri salva il Genoa: a Marassi è 1-1 contro l'Empoli

Genova, 2 marzo 2025 – La rete segnata da Vasquez con la decisiva complicità diall’82’ilche in casa pareggia 1-1l’. Un pari che lascia tanti rimpianti ai toscani, i quali, dopo un quarto d’ora di marca rossoblù, hanno preso in mano la partita passando in vantaggio al 36’ grazie a Grassi. Trovato l’1-0, gli uomini di D'Aversa hanno continuato allare il gioco senza particolari difficoltà anche nella ripresa, incassando la prima occasione rossoblù soltanto al 76’. Sei minuti più tardi, però, l’errore fatale diche non è riuscito a trattenere una girata all’apparenza non irresistibile di Vasquez per il definitivo pareggio. Primo tempo È il, nel primo scampolo di gioco, a prendere in mano le chiavi del match con un paziente fraseggio costruito dal basso per provare a trovare i giusti varchi nelle maglie difensive dei toscani.