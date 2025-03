Davidemaggio.it - La Notte degli Oscar 2025 in diretta su Rai 1

Al Dolby Theatre di Los Angeles tutto è pronto per un appuntamento ormai storico e tra i più attesi, che si rinnova ogni anno: la, la cerimonia che assegna i premi cinematografici più prestigiosi e antichi al mondo. E in Italia, per il secondo anno consecutivo, sarà lo studio de La Vita ina ‘vestirsi da sera’ per seguire l’evento insulla Rai.: quando e dove seguire la cerimonia inTVLa 97° edizioneè in programma a Los Angeles oggi, domenica 2 marzo, a partire dalle 16 (ora locale), con la conduzione di Conan Christopher O’Brien. In Italia sarà ‘fonda’ quando si assisterà alla consegna delle ambite statuette (qui tutte le nomination) da parte dei presenter, tra cui Alba Rohrwacher, voce narrante de L’Amica Geniale nonché interprete del personaggio di Elena nell’ultima stagione della serie.