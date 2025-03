Nerdpool.it - La mia senpai è un ragazzo – Il coraggio di essere se stessi

Leggi su Nerdpool.it

Un primo volume emozionante e divertente sull’accettare see gli altri. Parliamo del manga La miaè undi pom, una nuova serie che dopo il grande successo prima sul web e poi in versione cartacea giunge in italiano per J-POP Manga. Scoprite insieme a noi questa storia.La miaè un– pom; J-POP MangaLa miaè un, storia e personaggiSaki Aoi ha una cotta per la suaa scuola, Makoto Hanaoka. Un giorno prendee si dichiara. Ma farà una scoperta. Laè in realtà un. Tutti quelli del suo anno lo sanno e lo prendono in giro, con anche i professori che disapprovano il suo abbigliamento e comportamento “da ragazza”. Per questo Makoto è molto diretto per non ferire e ferirsi. Ma a Saki tutto questo non importa: i suoi sentimenti non cambiano e anzi è determinata aamica di Makoto.