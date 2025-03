Sport.quotidiano.net - La Massese falcidiata dalle assenze a Perignano. Il tecnico Pisciotta dovrà ridisegnare la squadra

Seconda trasferta consecutiva per lache dopo il colpaccio in quel di Pistoia proverà a concedere il bis quest’oggi a. Il coefficiente di difficoltà stavolta si alza sia per la forza dell’avversario, sicuramente di un livello superiore rispetto al Pontebuggianese, che per leche continuano a falcidiare l’organico di mister. Per arrivare a 20 convocati laha dovuto attingere a piene mani dalla Juniores chiamando ben cinque ragazzi: Benassi, Cerri, Girelli, Mazzi e Rami. La formazione anti-è ancora da decidere perché ci sono elementi che nonostante siano stati inseriti in lista rimangono in forte dubbio. E’ il caso ad esempio di Tiziano Andrei, che con grande spirito di abnegazione e di responsabilità ha dato la sua disponibilità, di Samuel Favret e Yari Ferrara, anche loro alle prese con problemi fisici.