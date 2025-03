Ilrestodelcarlino.it - La magia del Carnevale sull’acqua

Quale associazione si aggiudicherà l’ambita Forcola per l’imbarcazione allegorica vincitrice della dodicesima edizione del? L’atteso responso arriverà nella serata di oggi, a chiusura dell’ultima domenica della kermesse organizzata dalla cooperativa Girogirotondo, con il patrocinio del Comune di Comacchio e la collaborazione di associazioni, scuole e parrocchie del territorio. Un evento unico nel suo genere, una festa di comunità che già lo scorso 23 febbraio ha visto il centro storico gremito di visitatori per assistere alla sfilata delle barche allegoriche e alle coreografie di gruppi di danza e a piedi in un turbine di allegria, divertimento e spensieratezza. La kermesse prenderà il via alle 10.30, con la sfilata in maschera di bambine e bambini dell’Istituto comprensivo di Comacchio.