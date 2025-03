Ilfattoquotidiano.it - La mafia ha davanti a sé un radioso futuro: torneranno utili i ‘campieri’ di sempre

Lahaa sé un, se fosse una S.P.A. i grandi fondi di investimento farebbero a gara per rastrellare ogni azione disponibile, certi di partecipare a rigogliosi dividendi. Da cosa dipende questo rinnovato successo? Dall’attacco formidabile portato dai seguaci di Trump&Musk allo Stato di diritto fondato sul principio di uguaglianza, cioè sull’uguale dignità tra gli umani.L’internazionale nera guidata dal duo a stelle e strisce, che fa battere i cuori di fascisti, nazisti, razzisti, suprematisti bianchi, tecno-capitalisti, negazionisti climatici, omofobi, turbo-liberisti affamati di presente, menefreghisti spudorati, ignorantisti dichiarati e fieri, non ha nessuna intenzione di perpetrare un modello di organizzazione sociale fondato, almeno nelle intenzioni, sull’universalismo democratico, perché gli umani non valgono tutti alla stessa maniera in dignità.