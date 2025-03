Ilgiorno.it - La M5 mette d’accordo il Consiglio. Unanimità sul “pacchetto completo“

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo le discussioni delle scorse settimane si arriva alla conciliazione sul tema metropolitana M5 nel parlamentino monzese. Durante lo scorsocomunale che ha decretato l’approvazione della previsione di bilancio per il triennio 2025-2027, il centrodestra e il centrosinistra hanno votato uniti l’ordine del giorno presentato una settimana prima dalla minoranza. Si chiede di impegnare la Giunta affinché il Comune persegua l’obiettivo di vedere approvato in maniera integrale il progetto di prolungamento del metrò fino a Monza, con la realizzazione di tutte e 7 le fermate previste. Hanno votato a favore del testo tutti e 28 i consiglieri comunali presenti in aula, modificato in un solo punto rispetto a quanto redatto precedentemente dal centrodestra. Alla Giunta si chiede di agire "affinché l’opera venga realizzata in un lotto nella sua interezza per il prolungamento M5 Milano–Monza Polo Istituzionale; vincolare la possibilità di realizzare il deposito di Casignolo alla realizzazione integrale del tracciato; attivare i rappresentanti eletti nei diversi organismi istituzionali affinché operino per la completa copertura finanziaria nel più breve tempo possibile".