La Lazio la vince al 97? su rigore | finale pazzesco! Oblio Milan in 10

Lacontro ilnelper 1-2, consegnato al 97? e l’uomo in più. Al Meazza partita molto emozionante.PARTITA FOLLE – A chiudere la domenica di Serie A ci pensano. I rossoneri, dopo due sconfitte consecutive contro Torino e Bologna, sono praticamente all’ultima spiaggia per quanto riguarda l’accesso alla prossima Champions League (noni e a meno otto dal quarto posto). I biancocelesti, che in settimana hanno perso ai quarti di Coppa Italia contro l’Inter, vogliono scavalcare momentaneamente la Juventus (in campo domani col Verona). Si gioca davanti un San Siro quasi funereo, con la Curva Sud che decide di disertare i primi 15? per proteste contro la società. Al quarto d’ora entra e inizia a contestare duramente la proprietà Cardinale. La squadra di Conceicao ne risente parecchio.