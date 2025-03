Lapresse.it - La gara di slitte trainate da cani più famosa del mondo inizia in Alaska

Trentatré mushers e centinaia dida slitta hanno sfilato ad Anchorage per la cerimonia di partenza della 2025 Iditarod Trail Sled Dog Race. Con temperature intorno ai 30 gradi, le squadre hanno percorso 1,5 miglia di strade cittadine, un percorso molto più breve del normale. Quest’inverno la neve ad Anchorage è stata così poca che i funzionari hanno dovuto scroccare la neve dai vicoli ciechi per far funzionare anche questo percorso. Le squadre inizieranno ufficialmente lada Fairbanks a causa della scarsa neve sul percorso normale. Mentre le squadre sfrecciavano per il centro, i fan si sono riversati per le strade per fare il tifo, ricevere il cinque e raccogliere le scarpette deilanciate dalle