Oasport.it - La fuga dell’Inter sfuma nel finale: Billing riacciuffa Dimarco, 1-1 con il Napoli. L’Atalanta non ne approfitta

Inter ehanno pareggiato per 1-1 nel big match della 27ma giornata di Serie A. La sfida scudetto andata in scena allo Stadio Diego Armando Maradona si è conclusa con un risultato che tiene apertissima la lotta per il tricolore: i neroazzurri restano al comando con 58 punti, i partenopei inseguono a una sola lunghezza di distacco eresta a tre punti dalla vetta.Gli uomini di Simone Inzaghi sono passati in vantaggio al 22? con una stoccata die hanno cullato sogni diquasi fino allo scadere. All’87mo minuto, infatti, il subentrato, spedito nella mischia da Antonio Conte soltanto otto giri di lancette prima, ha trovato la rete che tiene i campani in scia al primo posto.potevare meglio dello scontro al verdetto, ma gli orobici hanno pareggiato per 0-0 contro il Venezia di fronte al proprio pubblico.