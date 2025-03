Sport.quotidiano.net - La Fortitudo piega Rieti e torna a puntare in alto

Bologna, 2 marzo 2025 – Cieli immensi e immenso amore. Secondo soffertissimo referto rosa consecutivo per la Effe di coach Attilio Caja, che dopo lo scalpo ottenuto sul parquet di Cento nel recente turno infrasettimanale di A2,81-75, rovescia il -1 dell’andata ei piani alti della graduatoria. Preparandosi al meglio alla trasferta di Avellino del prossimo fine settimana. La cronaca Priva del playmaker supplente Vencato, infortunatosi a Cento pochi giorni fa e out per i prossimi due mesi, la Effe deve fare i conti con una rotazione in meno, da rimpiazzare singolarmente con qualcosa in più in termini di cuore e rendimento. A partire meglio sono però i reatini, bravi a sfruttare il mismatch Piunti-Panni e i punti comodi di Palmi prima della tripla di Mian, lo step-back di Aradori e l’appoggio di Freeman che valgono il 12-9 che smuove i locali.