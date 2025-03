Sport.quotidiano.net - La festa al gol del pareggio la dice lunga sulla voglia di risalire. Un segnale positivo da cogliere, perchè sblocca una serie nera

Non può essere risolutivo, il punto di Pescara, per una Spal che ha bisogno di vittorie per scansare i playout. Però dà undacon speranza, perché almenola striscia di cinque sconfitte consecutive, anche se nelle ultime 7 i punti conquistati sono appena 2. E’ anche il primo risultato utile di Baldini, al quarto tentativo, ed evita l’ennesima umiliazione di consentire laanche a un Pescara che non vince in casa da novembre, pur restando squadra di spicco al quarto posto. Prova double face quella della squadra, e così pure quella dell’allenatore. Ma per prima cosa si vorrebbe sottolineare lo spirito della ripresa dopo 45’ davvero stitici, se ci si passa il termine. All’intervallo la Spal era sotto e con quel centrocampino a due smilzo smilzo e mai capace di pescare uno dei tre attaccanti, trasudava sconfitta a ogni intervento.