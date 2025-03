Notizie.com - La Ferrari si mette le mani tra i capelli, scatta il dramma per la “Rossa”

Un segnale che i tifosi delladavvero non si aspettavano ad inizio 2025: ecco cosa succede a Hamilton e LeclercL’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello ha portato un entusiasmo generale, con i tifosi della ‘’ che non vedono l’ora di vedere il sette volte campione all’opera alla guida della SF-25. Il Gran Premio d’Australia sarà l’esordio nel quale Hamilton proverà a prendersi la scena, dopo i primi test abbastanza incoraggianti ed una vettura molto diversa dalla Mercedes a cui era abituato.I tifosi dellastentano a crederci, il 2025 parte nel peggiore dei modi (LaPresse) – Notizie.comMa quest’annoè parecchio fiduciosa anche per quel che riguarda Charles Leclerc, reduce da un’annata più che positiva nella quale ha dimostrato di essere imbattibile nelle qualifiche e in netto miglioramento in gara.