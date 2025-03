Ilrestodelcarlino.it - La Fermana non ha scelta, tre punti col Roma City. Brini: "C’è voglia di riscatto"

A nove giornate dalla fine, dopo quattro sconfitte di fila lapenultima in classifica affronta ilal Bruno Recchioni, oggi alle 14,30. Nessuno la vorrebbe chiamare decisiva, magari per non mettere ulteriore pressione ad un gruppo che sembra patirle fin troppo, ma se non lo è almeno ci va molto vicino. Non ci sono alternative alla salvezza, ha tuonato in settimana Michele Paolucci dopo la sconfitta di Chieti e questo deve essere il messaggio da scrivere a caratteri cubitali nello spogliatoio. Lanon deve retrocedere per tanti motivi ma per farlo non sono sufficienti slogan o proclami, servono ie i fatti. Ed oggi arriva unche indubbiamente era partito per un campionato differente a livello di ambizioni ma che si trova invischiato la sotto con individualità di spicco.