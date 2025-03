Panorama.it - La diretta dello sbarco di Blue Ghost sulla Luna - Video

Leggi su Panorama.it

Alle 9.34 ora italiana la navicella FireflyMission 1 inizia l'atterraggio. Un evento storico che potete vedere instreaming su Panorama.it FireflyMission 1r Landing plus.nasa.gov With a suite of NASA science and technology on board, Firefly Aerospace is targeting no earlier than 3:34 a.m. EST Sunday, March 2, to land their