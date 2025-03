It.insideover.com - La Difesa europea alla prova di Trump e della tenaglia russo-americana

Londra, 2 marzo 2025 e Bruxelles, 6 marzo 2025. Due date da segnare con attenzione per capire se e in che misura i Paesi europei svilupperanno, dopo lunghe discussioni, architetture securitarie autonome e mirate a sopperire a un possibile disimpegno statunitense. Il clima d’urgenza è notevole: lo scontro muscolare tra Donalde Volodymyr ZelenskyCasa Bianca, la percezionedi unavolta a chiudere la guerra in Ucraina sulla testa del Vecchio Continente, l’ingresso del mondo in una fase caotica lo segnalano. Al contempo, è nell’era dell’urgenza che la grande politica deve pesare opportunità e prospettive strategiche, evitando di prendere scelte affrettate. Ma andiamo con ordine.Due summit-chiaveA Londra, domenica 2, il primo ministro britannico Keir Starmer ha convocato un nucleo ristretto di leader europei, dal presidente francese Emmanuel Macronpremier italiana Giorgia Meloni, passando per i primi ministri di Spagna (Pedro Sanchez), Polonia (Donald Tusk) e Olanda (Dick Schoof) e per il cancelliere tedesco uscente Olaf Scholz.