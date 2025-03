Agi.it - La crisi respiratoria non ha avuto conseguenze dirette per il Papa

AGI - Dal bollettino medico, si evince che "non ci sono statealladi broncospasmo". Lo affermano fonti vaticane riferendosi all'ultimo aggiornamento sulla condizioni di salute diFrancesco, ricoverato al Gemelli. Il Pontefice, ha informato la sala stampa vaticana, ha trascorso una "notte tranquilla", dopo essersi svegliato, "ha preso un caffè, ha letto i quotidiani e sta proseguendo le terapie". Bergoglio, riferisce il direttore Matteo Bruni, ha anche ricevuto questa mattina la visita del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, e del Sostituto monsignor Edgar Pena Parra. Fonti vaticane spiegano che il Pontefice può muoversi e mettersi in poltrona. Tra le terapie, prosegue anche l'ossigenoterapia. Per la terza domenica di seguito l'Angelus è stato diffuso solo come testo.