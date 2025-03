Baritoday.it - La corsa del centrodestra per le Regionali di Puglia, il viceministro Sisto: "Avremo candidato condiviso"

Leggi su Baritoday.it

"Per le elezioniin, per il"la prospettiva è quella di unlargamenteche ci vede tutti convintamente determinati a vincere. La partita è sempre apertissima. La politica è così fluida e veloce per cui non ci sono partite perse in partenza". Ad.