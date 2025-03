Justcalcio.com - La Coppa del Mondo Donald Trump? Perché il presidente degli Stati Uniti è destinato a mettere in ombra il torneo del 2026

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:sarà ilche supervisiona ladelquando arriva in America, Messico e Canada. Dopo la Russia e il Qatar, molti avevano sperato che ladeldelfosse senza politica. Buona fortuna con quello.Solo il tempo dirà come il caos di un’amministrazioneparlerà con l’organizzazione del più grande pezzo di calcio. Se ilinizia senza che ilabbia minacciato di vietare l’Iran di giocare, sarà un inizio.L’ego dilo rende importante per lui che ladeldelsia un successo, simile a come era importante per Vladimir Putin nel 2018. Solo 24 ore dopo quella finale, Putin ha presentato con orgoglio aun calcio dideldurante un incontro a Helsinki.