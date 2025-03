Lanazione.it - La città e gli immobili. Prezzi in salita del 10%: "È caccia ai trilocali"

Se le compravendite crescono piuttosto timidamente (mercato frenato dalla scarsità dell’offerta) secondo le ultime rilevazioni, a farlo con un po’ più di decisione sono i costi degli. Qual è il quadro che si registra a Pontedera? La maggior parte delle richieste attuali riguardao quadrilocali, meglio se ristrutturati. Il centro e Bellaria le zone più ambite, seguite dalla zona della Fornace Braccini. Ed anche in virtù della carenza diin vendita, il prezzo medio di un’abitazione è salito di circa il 10% rispetto allo scorso anno. Sono i primi riscontri di massima relative a queste prime settimane del 2025 in merito al mercatoare di Pontedera rilevati da Mediatori Group. Gli utenti – viene spiegato – cercano soluzioniari con più stanze, meglio se indipendenti (anche se la richiesta di appartamenti in condomini resta costante).