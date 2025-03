Quotidiano.net - La Casa Bianca e il bar di Guerre Stellari

Firenze, 2 marzo 2025 – Donald Trump sta applicando un feroce spoils system da quando è tornato alla. Nei giorni scorsi come nuovo vice direttore dell’Fbi è stato scelto Dan Bongino, podcaster di grandissimo successo del movimento Maga, ex poliziotto, ex agente del Secret Service, per tre volte candidato sconfitto alle elezioni per il Congresso. Mai lavorato prima d’ora per l’Fbi. Un nuovo ingresso nel bar di. È una nomina molto interessante perché Trump ha un consistente debito di riconoscenza nei confronti dei podcaster come Bongino (e Joe Rogan eccetera), perché gli hanno permesso di affermarsi in un prezioso e specifico settore dell’elettorato che ascolta regolarmente le loro trasmissioni. Se n’è occupato qualche settimana fa anche il Financial Times. Durante l’ultima campagna elettorale, Trump ha saltato la trasmissione della CbsS, ’60 Minutes’, rompendo una tradizione vecchia di diverse decadi: “Questo gruppo, una costellazione di influencer e comedian che ruotano attorno alla superstar Joe Rogan è stato soprannominato ‘maschiosfera’ per la sua presa sui giovani americani”.