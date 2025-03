Ilrestodelcarlino.it - La Biagio Nazzaro torna con un punto

VISMARA 00 VISMARA: Melchiorri, Oliva (15’ st Cenciarini), Bertuccioli (36’ st Amati), Pistola, Palazzi, Capomaggi, Vagnarelli (10’ st Mazzari), Morani, Montanari, Gaudenzi (27’ st Renzi), Carnaroli. All. Fulgini. B.CHIARAVALLE: Bottaluscio, Bachiocco, Medici, Cardinali, Fuoco, Compagnucci, Rossini (43’ st Valeri), Serfilippi, Ottaviani (15’ st Rragami), Carboni, Parasecoli (28’ st Severini). All. Fenucci Arbitro: Bardi di Macerata Lacon undal campo del Vismara. Secondo pareggio di fila esterno per la squadra di Fenucci in una trasferta insidiosa e alla fine di una partita povera di grandi occasioni. Piùnel primo tempo che sfiora il gol con Medici. Nella ripresa ci provano maggiormente i padroni di casa, ma lasi difende bene.