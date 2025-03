Lanazione.it - La battaglia di un universitario. Soggiorno negato al "fuori corso". Studente straniero vince al Tar

FIRENZE Permesso dirigettato perché, pur frequentando l’università, non aveva dato gli esami sufficienti, finendo. Ma il Tar ha accolto il rie lo, di origine africane, ha battuto la questura e ottenuto l’ok a permanere sul territorio italiano. Protagonista di questa peripezia burocratica è R.J.A., cittadino originario del Gabon che si è iscritto per la prima volta all’Ateneo fiorentino nell’anno accademico 2019/2020 per frequentare ildi laurea in professioni sanitarie tecniche. Tre anni dopo, losi è presentato in questura per il rinnovo, ma l’amministrazione glielo ha. Perché, oltre ad alcuni carenze documentali (tipo la presentazione di un’assicurazione sanitaria), risultava che l’ultimo esame sostenuto dalloextracomunitario risaliva al luglio del 2021.